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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, engellilerle gökyüzüne balon bıraktı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bursa'da engellilerle gökyüzüne balon bıraktı.

Cem Şan   | 03.12.2019
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, engellilerle gökyüzüne balon bıraktı Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" toplantısında öğretmenlerle bir araya geldi. 

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Selçuk, eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgiler aktardı.

Bakan Selçuk, daha sonra merkezde yer alan Gölpark'ta kendisini bekleyen bir grup engellinin yanına giderek, onlarla sohbet etti. Ardından birlikte gökyüzüne balon bıraktı, engellilerle fotoğraf çektirdi.

Son olarak İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Selçuk, burada kentteki eğitim faaliyetleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Selçuk'a programlarında Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve milletvekilleri eşlik etti.

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