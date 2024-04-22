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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Meclisimiz mağdur edilmiş tüm milletler için de egemenliğin ve selametin teminatıdır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kadim Türk milletinin binlerce yıllık tecrübesi ve kutlu mirası ile Meclisimiz, sadece ülkemiz için değil, mağdur edilmiş tüm milletler için de egemenliğin ve selametin teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şaduman Türkay  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Meclisimiz mağdur edilmiş tüm milletler için de egemenliğin ve selametin teminatıdır

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, TBMM'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde milli bağımsızlığı hiç unutmamaları ve sürekli sahip çıkmaları için çocuklara emanet edildiğini belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğinizin teminatı olan bu emaneti yüreğinizde gururla taşıyın. Sizlerin, elinizi uzaklara umutla uzatmanız için geçmişte olduğu gibi şimdi de büyük bir ekiple çalışıyoruz. İstiyoruz ki yüzünüz hep gülsün, iyilik ve güzellik içinde olun, gözlerinizde pes etmeyen aydınlık bakışı hep görelim. İstiyoruz ki bu emanete sahip çıkma azim ve kararlılığınız hiç azalmasın. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye için bu bakışınız bizim güvencemizdir.

Sizler için attığımız her adım vatanımızı ve milletimizi sevmekle başlar ve sizler için çalıştığımız her gün bizim için bayramdır. İnanıyorum ki devralmakta olduğunuz binlerce yıllık tecrübeyle şekil almış kültürel mirası geleceğe uzanan bilimsel ve teknolojik kazanımlarımızla bir cevhere dönüştüreceksiniz. Türkiye Yüzyılı'nın ufkunda güvenle yürüyecek, nice 23 Nisanlar kutlayacaksınız."

Bakan Tekin, Meclisin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurgulayan bu tarihin, Türk milletinin boyunduruk altına girmeyeceğini gösterdiğine dikkati çekti.

TBMM'nin kurulduğu 23 Nisan 1920'den bu yana, nice zorluklara göğüs geren milletin timsali olarak adalet ve barışın güvencesi olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Kadim Türk milletinin binlerce yıllık tecrübesi ve kutlu mirası ile Meclisimiz, sadece ülkemiz için değil, mağdur edilmiş tüm milletler için de egemenliğin ve selametin teminatıdır.

Bu güvenle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor, sevgi dolu yürekleriyle milletimizin birlik ve beraberliğinin en saf yansıması olan çocuklarımızın nice bayramlar görmesini diliyorum."

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