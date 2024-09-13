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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl’de “Solhan Belediyesi Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Etkileşimli tahta kurulumlarını dersliklerimizde neredeyse tamamlamış durumdayız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Etkileşimli tahta kurulumlarını dersliklerimizde neredeyse tamamlamış durumdayız. Dünyada bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülkeyiz neredeyse." dedi.

Gökhan Gücüklüoğlu, Erkut Kargın  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Etkileşimli tahta kurulumlarını dersliklerimizde neredeyse tamamlamış durumdayız Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Bakan Tekin, Sinop Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada Vali Mustafa Özarslan tarafından Bakan Tekin'e kente özgü el yapımı tekne maketi hediye edildi.

Ardından Rahmi Demir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na başkanlık eden Tekin, kentteki eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Tekin, gittikleri şehirlerde yöneticiler ve öğretmenlerle istişare yapma sürecini çok önemsediklerini söyledi.

Öğretmenler odası formatıyla öğretmenlerle sohbet ederek değerlendirmede bulunduklarını belirten Tekin, Sinop'ta da bu toplantılarla kentin eğitim durumunu masaya yatırdıklarını anlattı.

Tekin, Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanında önemli aşamalar kaydettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye son 20 yılda eğitim ve öğretimin fiziki altyapısı, teknolojik altyapısı itibarıyla başta OECD olmak üzere tüm bu tür değerlendirmeleri yapan raporlarda hep dünya ortalamasının üstünde yere yerleşmiş durumda. Bilhassa, mesela teknolojik altyapısı itibarıyla etkileşimli tahta kurulumlarını dersliklerimizde neredeyse tamamlamış durumdayız. Dünyada bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülkeyiz neredeyse. Bu anlamda Sinop'ta da fiziki altyapı itibarıyla çok sıkıntı yok."

Tekin, bakanlık olarak Sinop'ta 8 eğitim yatırımının yapım sürecinin devam ettiğini bildirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Daha sonra AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Bakan Tekin'e ziyaretinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş eşlik etti.

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