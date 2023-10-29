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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi

Tekin "Tarihte eşine rastlanmamış feraset ve fedakarlık örneği gösteren milletimizin azmiyle kazandığımız nice zaferlerin sonucunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla kurulan şanlı Cumhuriyet'imizin 100. Yılı'nı gururla kutluyoruz" dedi.

Selma Kasap  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, , Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla öğretmenlerin cep telefonlarına kısa mesaj gönderdi.

Tekin'in mesajında, "Kıymetli Öğretmenim, Cumhuriyet'imizin 100. Yılı'na ilişkin duygularımı, şanlı Cumhuriyet'imizi gelecek Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak nesillerin yetiştiricisi olan siz değerli öğretmenlerimize ifade ettiğim mesajımı paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Değerli öğretmenim; Tarihte eşine rastlanmamış bir feraset ve fedakarlık örneği gösteren milletimizin inanç ve azmiyle kazandığımız nice zaferlerin sonucunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla kurulan şanlı Cumhuriyet'imizin 100. Yılı'nı gurur ve umutla kutluyoruz. Bu haklı gururu, gelecek Türkiye Yüzyılı'nı da aynı şekilde inşa edecek nesillerin mimarı olan siz kıymetli öğretmenimle paylaşıyorum.

Cumhuriyet'imizin 100. Yılı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Bizlere ilelebet payidar kalacak bu Cumhuriyet'i emanet eden, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız için canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ederim."

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