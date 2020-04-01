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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan personel maaşından kesinti iddiasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Millet olarak zor bir süreçle başa çıkmaya çalışırken her gün başka bir sahte haberle uğraşmak ve açıklama yapmak durumunda kalıyoruz. Hukuki süreçlerin başlatıldığının bilinmesini isterim" dedi.

Serdar Açıl   | 01.04.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan personel maaşından kesinti iddiasına ilişkin açıklama

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için personel maaşından 500 lira kesileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, millet olarak zor bir süreçle başa çıkmaya çalışırken her gün başka bir sahte haberle uğraşmak ve açıklama yapmak durumunda kaldıklarını belirtti.

Sadece resmi kaynaklardan paylaşılan bilgilere riayet edilmesini talep eden Selçuk, gerçeği yansıtmayan paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti.

Bakan Selçuk, kampanya için MEB personelinin 15 Nisan'da yatırılacak maaşından 500 lira kesileceğine ilişkin üzerinde kendi ismi bulunan sahte genelge ile koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitimin seneye tekrar edileceğine yönelik habere ait görselleri de üzerine çarpı işareti koyarak paylaştı.

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