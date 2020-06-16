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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Velilerimiz, öğrencilerimiz ve görevli öğretmenlerimiz, binalarımızın ve sınav salonlarımızın özel dezenfektanlarla temizlendiğinden ve gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler." ifadesini kullandı.

Yıldız Aktaş   | 16.06.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu hafta sonu LGS için okulların kapılarının öğrencilere açılacağını belirtti. 

Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Velilerimiz, öğrencilerimiz ve görevli öğretmenlerimiz, binalarımızın ve sınav salonlarımızın özel dezenfektanlarla temizlendiğinden ve gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler. 2019 LGS'de 148 bin 946 öğretmenimiz görev almış iken bu yıl 353 bin 158 öğretmenimiz ve 17 bin 990 rehber öğretmenimiz, sınav alanlarında bizlere yardımcı olacak. Öğrencilerimizden ve velilerimizden ricam, hepimizin sağlığı için öğretmenlerimizin yönlendirmelerine uymalarıdır."

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