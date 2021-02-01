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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını bugün açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün saat 10.00'da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Selma Kasap   | 01.02.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını bugün açıklayacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin bugün basın açıklaması yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını bugün saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.

Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.

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