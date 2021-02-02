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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız."dedi.

02.02.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıkladı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararı verdik." dedi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek"

Bakan Selçuk, "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımlarının geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacağını belirten Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." diye belirtti.

"Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız"

Bakan Selçuk, "Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız." ifadelerini kullandı.


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