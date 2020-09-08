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Eğitim, Koronavirüs

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze eğitim konusunda teknik hazırlıklarımız var

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız Aktaş   | 08.09.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze eğitim konusunda teknik hazırlıklarımız var Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." dedi.

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