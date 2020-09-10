Euro
8.86
Dolar
7.46
BIST 100
1,099.06
Altın
1,958.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Yeni Normal Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı"nda, yeni dönemde erken çocukluk eğitiminin nasıl daha etkin yapılabileceğine ilişkin tespit ve öneriler masaya yatırıldı.

Yıldız Aktaş   | 10.09.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim. Bizim, salgın sürecinden önce erken çocukluk için uzaktan eğitim modellemeleri üzerine birtakım çalışmalarımız bulunmaktaydı. Ancak şimdi bu çalışmalar, erken çocukluk dönemi için yaptığımız çalışmanın yörüngesini belirliyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar sürerken Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Yeni Normal Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı"nda, bilim insanları, alan uzmanları ve öğretmenlerin katılımı ile yeni dönemde erken çocukluk eğitiminin nasıl daha etkin yapılabileceğine ilişkin tespit ve öneriler masaya yatırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İstanbul Adile Sultan Kasrı Validebağ Öğretmenevi'nde gerçekleşen çalıştayın açılışında konuştu. Çalıştayın, yeni dönemdeki erken çocukluk eğitiminde uzaktan, yüz yüze ve karma modellerin uygulama aşamasında önemli katkılar sunacağını belirten Selçuk, "Çocukluk bizim vatanımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nda, erken çocukluk ile ilgili çeşitli kararlar aldıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu kararlar; okul öncesi eğitiminin yaygınlaşması, 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması, kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif eğitim modellerinin uygulanması, şartları elverişsiz yerleşim yerlerindeki çocukların beslenme ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, resmi ve özel, farklı kuruluşların inisiyatifinde yürütülen her yaş grubundaki tüm erken çocukluk eğitim hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ortak kalite standartları oluşturulması bunlardan bazılarıydı. Şimdiye kadar bunların bir kısmını gerçekleştirdik. Bir kısmı için de planlamalarımızı yaptık."

Salgının her alanda olduğu gibi erken çocukluk dönemi çalışmalarında da gündemi değiştirip belirlediğini ifade eden Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim. Bizim, salgın sürecinden önce erken çocukluk için uzaktan eğitim modellemeleri üzerine birtakım çalışmalarımız bulunmaktaydı. Ancak şimdi bu çalışmalar, erken çocukluk dönemi için yaptığımız çalışmanın yörüngesini belirliyor."

Çalıştayla öğretmenin, çocuğun, ebeveynlerin ve genel olarak okulun çocukların öğrenme sürecindeki rollerinin güncellenmesi; yapı, içerik, müfredat, kaynak ve mevzuatın yeniden yapılandırılması için uzman ve alan iş birliklerinin arttırılması hedefleniyor.

Toplantıda, erken çocukluk döneminde uzaktan eğitim öncelikli olmak üzere yüz yüze eğitimin de daha etkili yapılabileceği yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısı yıl sonundan önce hazır olabilir
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 195 bin 259'a çıktı
BM'den Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısı
Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı

İlkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında 1, sonraki haftalarda ise 2 gün okula gidecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki

Milli Eğitim Bakan Selçuk: Bizim yerimiz öğretmenler odası

Milli Eğitim Bakan Selçuk: Bizim yerimiz öğretmenler odası
Bakan Ziya Selçuk: Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız

Bakan Ziya Selçuk: Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız