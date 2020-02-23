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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yarın Elazığ'da okul zili çalacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir." dedi.

Özgür Ayaydın   | 23.02.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yarın Elazığ'da okul zili çalacak

Elazığ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir." dedi.

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