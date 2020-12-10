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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimde günde yaklaşık 3 milyon canlı ders yapılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde günlük yapılan canlı ders sayısının 3 milyona yaklaştığını bildirdi.

Selma Kasap   | 10.12.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimde günde yaklaşık 3 milyon canlı ders yapılıyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen uzaktan eğitime ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde, günde yaklaşık 3 milyon canlı ders var. Sistemde yavaşlama olmaması için bazı dersler erken, bazıları daha geç saatlerde. Günlük yaşamınızı kimi zaman aksatsa da derslere büyük ölçüde özenle devam ediyorsunuz ve bu bizim için çok değerli. Teşekkür ederim."

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