Euro
10.12
Dolar
8.56
BIST 100
1,365.73
Altın
1,801.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da gerçekleştiriliyor.
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, üniversite tercihi yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini bildirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini kaydetti.

İsmet Karakaş   | 28.07.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, üniversite tercihi yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini bildirdi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "Üniversite kapısını aralayan sevgili gençler" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Kendinizi gerçekleştireceğiniz, üreterek mutlu olacağınız mesleğin en doğru seçim olduğunu unutmayın. Liselerinizin kapısı tercih sürecinde destek için sizlere açık." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener vatandaşları aşı olmaya çağırdı
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
2020 Olimpiyatları açılışının 5. gününde Tokyo'da bugüne kadarki en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi
İTO'dan iş dünyasına 'aşını ol, indirimi al' uygulama çağrısı

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, üniversite tercihi yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini bildirdi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, üniversite tercihi yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini bildirdi

Bakan Selçuk: Liseye yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için süreç devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şu anki bakış açımız okulların 6 Eylül'de tamamen açılması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yeni döneme eylül ayında başlayacağız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yeni döneme eylül ayında başlayacağız
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları 6 Eylül'de açmak istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları 6 Eylül'de açmak istiyoruz
Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak

Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak