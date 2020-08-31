Euro
8.79
Dolar
7.36
BIST 100
1,078.61
Altın
1,968.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tüm gayretimiz ve sevgimizle uzaktan eğitimle okuldayız

Bakan Selçuk, sosyal medya paylaşımında, "Bahçesinde İstiklal Marşı okuyan tek öğretmeni de olsa, onlarca öğretmeni de olsa çocuklarımız için tüm gayretimiz ve sevgimizle uzaktan eğitimle okuldayız" ifadesini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 31.08.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tüm gayretimiz ve sevgimizle uzaktan eğitimle okuldayız

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, uzaktan eğitim yoluyla başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, İstiklal Marşı'nı okumak için okullarının bahçesine çıkan öğretmenlerin fotoğraflarından oluşan video paylaştı. 

Paylaşımında "uzaktaneğitimleokuldayız" etiketini kullanan Selçuk, "Bahçesinde İstiklal Marşı okuyan tek öğretmeni de olsa, onlarca öğretmeni de olsa çocuklarımız için tüm gayretimiz ve sevgimizle uzaktan eğitimle okuldayız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Stadyumlara gitmeden de yaşayabiliriz
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu
Fransa'da son 24 saatte 3 bin 82 Kovid-19 vakası tespit edildi
DSÖ'den ülkelere, 'ekonomik ve sosyal faaliyetleri kontrolsüz açmayın' uyarısı
İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları yeniden binin altında

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tüm gayretimiz ve sevgimizle uzaktan eğitimle okuldayız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tüm gayretimiz ve sevgimizle uzaktan eğitimle okuldayız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimi canlı derslerle ilgili boyutu açısından çok yüksek çıtalara kavuşturacağız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimin ilk ders zilini çaldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı
Bakan Selçuk'tan öğrencilere yarın okullarda okunacak 'İstiklal Marşı'na eşlik edin çağrısı

Bakan Selçuk'tan öğrencilere yarın okullarda okunacak 'İstiklal Marşı'na eşlik edin çağrısı
Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle yarın başlıyor

Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle yarın başlıyor