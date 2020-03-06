Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tasarım beceri atölyeleri benim için Türk eğitim sisteminin geleceğe olan yatırımının kalbi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tasarım beceri atölyelerini Türk eğitim sisteminin geleceğe olan yatırımının kalbi olarak değerlendirerek "Bu atölyeleri imkanı dar okullardan başlatırsak çocuklarımız arasındaki öğrenme farkını azaltabiliriz " dedi.
Antalya
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen TÜGİK İş Zirvesi 2020 programında, eğitim alanında önem verdikleri konulardan birinin mesleki eğitim olduğunu söyledi.
Her bir öğrencinin ilgisini, becerisini ve yeteneğini ölçen bir yazılım hazırladıklarına değinen Selçuk, bu sistemin çocuğun hangi lisede, üniversitede eğitim alması ve hangi alana yönelmesi gerektiğini belirlediğini söyledi.
Okul öncesi eğitimi çok önemsediğini vurgulayan Selçuk, özellikle çocukların okula hazır gelmeleri gerektiğini söyledi.
Birçok araştırmada 3 yaşına kadar çocukların paket gıdadan, cep telefonundan ve televizyondan uzak tutulması gerektiğinin vurgulandığını aktaran Selçuk, aksi takdirde okula gelen çocuklara bir şeyler öğretmek yerine farklı problemlerini çözmeye yönelik çalışmalar yapılacağını ifade etti.
Çocukların A, B, C gibi seçenekleri görerek bir sınav bakış açısıyla büyüdüklerini ancak bu uygulamadan da çıkılması gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Tasarım beceri atölyeleri benim için Türk eğitim sisteminin geleceğe olan yatırımının kalbi. Bizim çocuklarımızın sınav algısı A, B, C seçeneklerinden ibaret. Soru çözebilmek başka bir şey, sorun çözebilmek başka. Çocuklarımızı sorun çözebiliyor olarak hazırlarsak geleceğe daha iyi hazırlamış oluruz. Bunu da tasarım becerileri atölyeleriyle yapmamız mümkün." diye konuştu.
Çocukların sadece seçenekleri işaretlediği öğrenme hayatından, uygulamalı hayata geçmeleri gerektiğini anlatan Selçuk, bu doğrultuda her okula atölye kurduklarını bildirdi.
Bugüne kadar desteklerle 6 bin 400 atölye kurduklarına değinen Selçuk, şunları kaydetti:
"Bir çocuk lise son sınıfa geldiğinde, 'Ben neyi seçsem?' diye düşünüyorsa sistem kendine bakmalı. Bu durumda çocuklarımızı, öğretmenlerimizi suçlayamayız, sisteme bakmalıyız. Atölyede ömrü geçen çocuklar, mühendisliği, sanatı, şiiri, sporu ya da birçok alanı binlerce kez tecrübe edecekler, orada görecekler. Atölyeleri özellikle imkanı zayıf olan mahallerdeki okullara kuruyoruz, atölyelerin bulunduğu okullarda hayat değişiyor. Öğretmenlerimize de hangi alanlarda eksiklikleri varsa o alanlarda, talep ettikleri bölümlerde eğitim veriyoruz."
"Türkiye eğitimde çığır açacak çok önemli uygulamalara imza attı"
Tasarım beceri atölyelerinin çocuklarının becerilerini ciddi anlamda geliştirdiğini, zenginleştirdiğini anlatan Selçuk, çağa uygun donanımlı çocuklar yetiştirdiklerini belirtti.
Ziya Selçuk, Türkiye'nin eğitimde çığır açacak çok önemli uygulamalara imza attığını söyledi. Tasarım-beceri atölyelerini de bunlardan biri olarak nitelendiren Selçuk, şöyle devam etti:
"Tasarım beceri atölyeleri çok çok önemli. Eğer bunu özellikle imkanı dar olan mahallerden, okullardan başlatırsak çocuklarımız arasındaki öğrenme farkını azaltabiliriz. Bir tasarım beceri atölyesinin maliyeti ortalama 40 bin lira. Her bir üyenizin bir atölye yapmasını istiyoruz. Bunu hemen yapmanız gerekmiyor, belli bir süre içinde planlayarak sizden bekliyoruz. Bir şirket bir atölye yaptırma taahhüdünde bulunabilir mi? Türkiye için çok önemli bir stratejik uygulama. Desteğinize ihtiyacımız var, bu salondan büyük bir müjde bekliyorum, bunu da evlatlarım, geleceğimiz adına istiyorum.
"Video kütüphane kurduk"
Dünyada artık akıl ve kalbi birleştiren bir bilgeliğin hakim olmaya başladığına değinen Selçuk, dün iş yerinde mavi yakalılar varken bugün robotların bulunduğunu vurguladı. Eğitimde de bu değişim ve dönüşümün fark edilmesi gerektiğini ifade eden Selçuk, "2023 eğitim vizyon belgesinde Türkiye'nin 2023 sonuna kadar hangi ay, hangi sene hangi iş ve işlemi, hangi sırada hangi fizibiliteyle hangi planlamayla yaparak neyi nasıl yapacağını yıllar itibarıyla ortaya koymuş durumdayız. Bu çok önemli. Çünkü bir sene, iki sene önceden eğitim sisteminde neyin nasıl yapacağının tasvir edilmesi ve bunun ortaya koyulmuş olması toplumdaki belirsizlik düşüncesini ortadan kaldırmak bakımından çok önemli." değerlendirmesini yaptı.
Selçuk, her öğrencinin eşit imkanlara sahip olabilmesi noktasında da önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin en başarılı öğretmenlerinden videolu kütüphane oluşturduklarına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:
"En çok talep gören, ders anlatımıyla, tecrübesiyle öne çıkan her alandaki öğretmenlerimizden bir yıllık, iki yıllık derslerini videolara anlatmalarını istedik ve bunlardan video kütüphanesi kurduk. Türkiye'nin her yerinden her çocuğumuz bu öğretmenlerimizin derslerini ücretsiz olarak izleyebiliyor. 'Şu kasabanın şu okulundan bir öğrenciyim, şu öğretmenden ders almak istiyorum.' dediğinde bu kütüphaneden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Ayrıca 'Şu öğretmenle yüz yüze ders almak istiyorum, soru sormak istiyorum.' diyen öğrencilerimize de hafta sonları istediği okulda, istediği öğretmenle çalışma imkanı sunduk."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.