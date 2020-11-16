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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğunu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.

Muhammed Boztepe   | 16.11.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğunu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."



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