Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgın sürecinde evlerde en büyük sınavı annelerimiz verdi

Milli Eğitim Bakanlığının Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı videoda, farklı yaş ve meslek gruplarından anneler, salgın döneminde yaşadıklarını anlattı.

Aybüke İnal Kamacı   | 08.05.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgın sürecinde evlerde en büyük sınavı annelerimiz verdi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), salgın günlerinde zorlu sınav veren annelerin sesine kulak vermek için özel bir video klip hazırladı.

Videoda, söyleşi yapılan farklı yaş ve meslek gruplarından anneler, bu süreçte yaşadıkları zorlukları ve salgının hayatları üzerindeki etkisini anlattı.

Özellikle uzaktan eğitim sırasında yaşadıklarına değinen anneler, bu süreçte iş yüklerinin arttığını ve çocuklarıyla yakından ilgilendiklerini aktardı.

Videoyu "#Annemsayesinde" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde evlerde en büyük sınavı annelerimiz verdi. Biz de onlara kulak verdik. Bir gün, bir hafta yetmez, anneler bir ömür baş tacımız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'ta Kovid-19'dan ölen 750 kişinin cesedinin soğutucu kamyonlarda bekletildiği ortaya çıktı
Türkiye'de 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgın sürecinde evlerde en büyük sınavı annelerimiz verdi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgın sürecinde evlerde en büyük sınavı annelerimiz verdi

Okullar, öğretmenlerin idari izinli olduğu 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek

Sağlık çalışanları 'Anneler Günü'nü evlatlarına sarılamamanın hüznüyle kutlayacak

MEB 'Bilim Kaşifleri' e-kitabı hazırladı

MEB 'Bilim Kaşifleri' e-kitabı hazırladı
MEB'in eğlenceli eğitim içeriklerine 'tek tık' ile ulaşım imkanı

MEB'in eğlenceli eğitim içeriklerine 'tek tık' ile ulaşım imkanı
Çiçek sektörü ihracatında 'Anneler Günü' bereketi yaşanıyor

Çiçek sektörü ihracatında 'Anneler Günü' bereketi yaşanıyor