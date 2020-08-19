Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Riskin olmadığı kademelerde okulları açacağız
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların açılmasına ilişkin, "Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız." dedi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin, "Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız." dedi.
Selçuk, uzaktan eğitim konusunda da "Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz." diye konuştu.
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