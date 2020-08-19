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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Riskin olmadığı kademelerde okulları açacağız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların açılmasına ilişkin, "Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 19.08.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Riskin olmadığı kademelerde okulları açacağız

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin, "Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız." dedi.

Selçuk, uzaktan eğitim konusunda da "Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz." diye konuştu.

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