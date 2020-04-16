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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacağını belirterek, 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil." dedi.

Selma Kasap   | 16.04.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacağını belirterek, 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil." dedi.

Bakan Selçuk, "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız." ifadelerini kullandı.

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