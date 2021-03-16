Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların 'tam açık' ve 'kısmen açık' olduğu ülkeleri açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde ülkelerde her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını ve okulların durumunu gösteren tabloyu paylaştı.
Ankara
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünya genelinde "tam açık" ve "kısmen açık" olan okulların yer aldığı tabloda, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını tüm dünyayla birlikte yaşadığını ve dünya çocuklarının da eğitimde benzer süreçlerden geçtiğini belirtti.
Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de “Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor." diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde... pic.twitter.com/Erz4IpKChc— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 16, 2021
Dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Selçuk, "Bizim hedefimiz de 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor.' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk'un paylaştığı tabloda okulların "tam açık" olduğu ülkelerin arasında Fransa, İspanya, Belçika, Avustralya, Rusya, Japonya, Finlandiya, İsviçre ve Ukrayna, "kısmen açık" olanlarda ise Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Brezilya, İsrail, Türkiye ve İsveç yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.