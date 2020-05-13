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Eğitim, Koronavirüs

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılacağı tarihi bilimsel veriler söyleyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacağını, tarihin ve uygulama şeklinin bilimsel veriler doğrultusunda belirleneceğini bildirdi.

Selma Kasap   | 13.05.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılacağı tarihi bilimsel veriler söyleyecek Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından okulların açılma tarihine ilişkin paylaşımda bulundu. 

"Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek."

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