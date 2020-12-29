Euro
9.01
Dolar
7.35
BIST 100
1,450.15
Altın
1,879.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesini lanetledi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek "En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum" dedi.

Yıldız Aktaş   | 29.12.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesini lanetledi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. ,

Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Durmuş için tören düzenlendi
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Arjantin'de uygulanmasına başlandı
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesini lanetledi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesini lanetledi

Bakan Ziya Selçuk, Mehmet Akif'in şiirinden bestelenen eseri seslendiren öğrencilerin klibini paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sağlıkçılara teşekkür etti

MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 3. faz başladı

MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 3. faz başladı
MEB ortaokul öğrencilerine yönelik 3 bin soruluk yeni kaynak hazırladı

MEB ortaokul öğrencilerine yönelik 3 bin soruluk yeni kaynak hazırladı
"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" okullarından ekonomiye 157 milyon liralık katkı

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" okullarından ekonomiye 157 milyon liralık katkı