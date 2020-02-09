Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği bir yapı üzerinde çalıştık
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Hazırız. Yarını bekleyin." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çabamız, hiçbir çocuğumuzun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için...Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız. Yarını bekleyin." ifadelerini kullandı.
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Çabamız; hiçbir çocuğumuzun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için...— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 9, 2020
Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği; adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık.
Hazırız. Yarını bekleyin.