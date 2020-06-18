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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk LGS öncesi son hazırlıkları değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin, "Çocuklarımızın ve tüm toplumun sağlığı için her türlü tedbiri aldık. Bunları cumartesi günü titizlikle hayata geçireceğiz." dedi.

Selma Kasap   | 18.06.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk LGS öncesi son hazırlıkları değerlendirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ziya Selçuk, sınava 2 gün kala son hazırlıkları değerlendirmek için 81 ilin milli eğitim müdürü ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve genel müdürler de katıldı.

Toplantıda il müdürlerinden yapılan son hazırlıklarla ilgili bilgi alan ve verdikleri emekler için teşekkür eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ve tüm toplumun sağlığı için her türlü tedbiri aldık. Bunları cumartesi günü titizlikle hayata geçireceğiz. Bu yıl her seneki sınavların ötesinde çok daha özel bir takip gerektiriyor. Önceliğimiz öğrencilerimizin, öğretmenlerimiz ve velilerimizin sağlığıdır. Rahat olsunlar, çocuklarımız yalnızca sınavlarına odaklansın. Onlardan tek ricamız sağlımız için belirlediğimiz kurallara hassasiyetle uymalarıdır."

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