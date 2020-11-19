Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kovid-19 kurallarına uyulmasını istedi: Sürecin son bulması elimizde
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." dedi.
Ankara
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla bekledikleri çocukların bir kez daha evlerinde olduğunu hatırlatan Selçuk, "Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.