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Eğitim, Koronavirüs

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kovid-19 kurallarına uyulmasını istedi: Sürecin son bulması elimizde

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." dedi.

Yıldız Aktaş   | 19.11.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kovid-19 kurallarına uyulmasını istedi: Sürecin son bulması elimizde

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla bekledikleri çocukların bir kez daha evlerinde olduğunu hatırlatan Selçuk, "Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." açıklamasını yaptı.

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