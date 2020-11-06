Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.
Ankara
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İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 6, 2020