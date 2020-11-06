Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 06.11.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak

Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 241 bini geçti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı
Almanya Kovid-19 test stratejisi güncellendi
Rusya'da Kovid-19 vakaları sıçrama yaptı

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak

Bakan Selçuk: İzmir'de 2 bin 505 okulumuzdan 139'unda hafif sorunlar bulunuyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İzmir'de okullarımızla ilgili endişe edilecek durum yok

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmasın

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmasın
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Çağrı merkezimiz dünya çapındaki bir yarışmada ikincilik ödülü aldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Çağrı merkezimiz dünya çapındaki bir yarışmada ikincilik ödülü aldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk TRT EBA'dan öğrencilere seslendi: Cumhuriyet atalarımızdan bize en kıymetli emanet

Milli Eğitim Bakanı Selçuk TRT EBA'dan öğrencilere seslendi: Cumhuriyet atalarımızdan bize en kıymetli emanet