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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlkokul öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

Selma Kasap   | 31.05.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlkokul öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını bildirdi. 

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