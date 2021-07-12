Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının telafi programına katılabileceğini belirterek, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız." ifadesini kullandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için hazırladıkları telafi programına ilişkin bilgi verdi.
Hafta sonu bir röportajda gazeteci arkadaşımız, "Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da telafiye katılabiliyor mu?" diye sordu.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 12, 2021
Cevabımız: Evet.
İlk kez "Mobil Okullarımız" ile tarlalardayız.
Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız... pic.twitter.com/L4kqvb0qOc
Ziya Selçuk, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız. Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.