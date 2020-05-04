Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her öğrenci kendi okulunda LGS'ye girecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sene her öğrenci, ister resmi, ister özel okul öğrencisi olsun, kendi okulunda LGS'ye girecek." ifadelerini kullandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılacak LGS kapsamındaki merkeze sınava ilişkin önlemleri anlattı, soruları yanıtladı.
Bakan Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile çocukların sağlığı için en garantili durumun ne olduğu üzerinde durduklarını, bu tartışma sonucunda sınavın 20 Haziran'a ertelenmesinin daha sağlıklı olacağının ortaya çıktığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak sorumluluk alanlarında olan sınavın bu sene nasıl yapılacağının koronavirüs nedeniyle başka bir anlam taşıdığını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:
"Sınıf içinde sosyal mesafe ne demek, bu konuda bilim insanlarıyla çalışmalar yaptık, bazı senaryolar ortaya çıktı. Bu senaryolarımızın yanı sıra ayrıca bu senaryoları Bilim Kurulu ile de konuşup tartışmak gerekiyor. Yani diyelim ki 50 metrekarelik bir sınıfta kaç öğrenci olurun hesabı yapılıyor. Farklı senaryolarda şunu gördük ki, kendi okullarımız, sıralarımız fazlasıyla yeterli bu konuda. Hiçbir endişemiz yok. Bu sene asıl önemli olan şuydu, LGS tarihinde ilk defa yapıyoruz, her öğrencimiz kendi okulunda sınava giriyor, ister resmi, ister özel okul olsun, kendi okulunda sınava girecek. Öğrencilerimizin başka okula giderek tedirgin olmaları, velilerin adres bulma konusundaki endişeleri söz konusu olmasın diye, böyle bir ortamda rahatlatmak için bunu yaptık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.