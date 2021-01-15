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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Çocuklarımıza emek verenler var olsun

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle sosyal medyada bir araya geldi.

Esin Işık   | 15.01.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Çocuklarımıza emek verenler var olsun

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle sosyal medyada bir araya geldi.

Selçuk, sosyal medya hesabından çevrimiçi gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, 81 ilden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni meslektaşlarıyla buluştuğunu belirterek, "Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun." ifadelerini kullandı.

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