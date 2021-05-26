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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde telafi uygulamasına hazır olduklarını, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 26.05.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.

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