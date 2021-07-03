Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin Valiliği’nde İl Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de “Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, En İyi Narkotik Polisi Anne ve STK Buluşmaları” programında konuşuyor. Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın (deniz salyası) son durumu, Kocaeli'den havalanan deniz uçağında yer alan Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk bu yıl emekli olacaklara mektup gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl emekli olacak yaklaşık 400 bin kişiye mektup göndererek, onları halk eğitimi merkezlerinde yorgunluk kahvesi içmeye ve ücretsiz kurslara katılmaya davet etti.

Aybüke İnal Kamacı   | 03.07.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk bu yıl emekli olacaklara mektup gönderdi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Selçuk, halk eğitimi merkezlerindeki kurslar ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla emekliye ayrılacak vatandaşlara mektup gönderdi.

Temmuzda emekli olacak yaklaşık 400 bin kişiye hitaben yazdığı mektuba "Artık kendinizden bahsederken 'Emekliyim.' diyeceğiniz bir dönemdesiniz. Emekli demek bir anlamda 'Uzun yıllar, günler, geceler boyu çalıştık, emek harcadık.' demek. Kelimenin kendi bile çektiğiniz zahmetlerin göstergesi." ifadeleriyle başlayan Selçuk, Türkiye'ye sağladıkları katkı için emeklilere teşekkür etti.

Selçuk, mektubun​​​​​​​da şunları kaydetti:

"Eminiz ki çalışma hayatına başladığınız ilk günden 'Emekli oldum.' dediğiniz güne kadar pek çok hayal kurdunuz. Biz de bu hayallerin başladığı yerde açık bir kapı olarak yanınızda olalım istedik. Halk eğitimi merkezlerimizde resim ve seramik kurslarından gümüş işlemeciliğine, takı tasarımından hüsnühat sanatına, çinicilikten arıcılığa kadar 3 bin 645 farklı kurs imkanıyla yeni hobiler edinmenize destek oluyoruz.

Emeklilik döneminize katkı sağlayacak bu ücretsiz kurslarla emeklilik hayatınızın bu diliminde yaşayabileceğiniz olası sorunlarla başa çıkma sürecinizi kolaylaştırmayı ve belki de yıllar boyu yaşamaya fırsat bulamadığınız farklı deneyimlere ulaşmanızı da amaçlıyoruz. Hani hep 'Emeklilikle yeni bir hayata yelken açıyoruz.' denir. Bizim çabamız da bu yelkene rüzgar olabilmek. Emeklilik yoluna çıkmadan önce halk eğitimi merkezlerimize uğramanız ve bir yorgunluk kahvemizi içmeniz, bizi çok mutlu edecek."

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de emeklilerin bu süreçte zamanlarını verimli geçirmesi için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Büyük, emeklileri, 72 alanda sayısı 3 bin 700'e yaklaşan kurs programlarıyla tanışmaları için halk eğitimi merkezlerinde beklediklerini ifade etti.

​​​​​​​Bu yıl emekli olacak her vatandaşa 1 Temmuz'dan itibaren gönderilen mektup uygulaması, her sene devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
İran koronavirüs salgınında 5. dalga riskiyle karşı karşıya
DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev: Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu
Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı
Lübnan'da Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk bu yıl emekli olacaklara mektup gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk bu yıl emekli olacaklara mektup gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, köy okulundaki öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, köy okulundaki öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

MEB'den hafif zihinsel engelli öğrencilere üniversite kapılarını aralayan düzenleme

MEB'den hafif zihinsel engelli öğrencilere üniversite kapılarını aralayan düzenleme
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'deki yabancı dil eğitimi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'deki yabancı dil eğitimi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi