Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirilmesi söz konusu değil
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir." dedi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir." dedi.
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