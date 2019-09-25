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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirilmesi söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir." dedi.

Selma Kasap   | 25.09.2019
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirilmesi söz konusu değil

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir." dedi.

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