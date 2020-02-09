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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Mümin Altaş   | 09.02.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç /AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çabamız, hiçbir çocuğumuzun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için...Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız. Yarını bekleyin." ifadelerini kullandı. 

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