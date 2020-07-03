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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta başlaması planlanan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" ile herkese eğitime destek verme çağrısında bulundu.

Yıldız Aktaş   | 03.07.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde. 31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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