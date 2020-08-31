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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.08.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." dedi.

Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." ifadesini kullandı.

Selçuk, Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin, "Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Bakan Selçuk, "Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor." ifadesini kullandı.

Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, "Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek." diye konuştu.

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