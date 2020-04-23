Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
98,524.09
Altın
1,726.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum AA CANLI ekranlarında
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı.

Selma Kasap   | 23.04.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı.

23 Nisan geleneği haline gelen ancak bu yıl salgın nedeniyle çocuklara koltuğunu devredemeyen Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabından çizgi karakter çocukların makam koltuğuna oturduğu fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafa düşülen notta çocuklar, "Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hepimize iyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk da bu paylaşım üzerine, MEB'in kurumsal hesabı üzerinden, "Hoşgeldiniz çocuklar, bayramımız kutlu olsun. Çok güzel bayramlar görün. Ziya Öğretmeniniz..." yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset
Enerjide Kovid-19 darbesi
Kadirov’un virüs çıkışı Putin’le ilişkileri geriyor
Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye

Benzer haberler

MEB, çocuklar için 'Online İnovasyon Yarışması' düzenledi

MEB, çocuklar için 'Online İnovasyon Yarışması' düzenledi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılması ve telafi eğitimleri süreçleri yeniden masaya yatırılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

Çocukların bayram coşkusu TRT EBA'ya taşındı

Çocukların bayram coşkusu TRT EBA'ya taşındı
23 Nisan coşkusu TRT EBA TV'de olacak

23 Nisan coşkusu TRT EBA TV'de olacak
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri ertelendi

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri ertelendi