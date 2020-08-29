Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 21'inde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "21'inde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok." dedi.
Istanbul
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda, "Bütün halkımız şunu bilsin. Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Selçuk, 21'inde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatılacağını, bunda bir değişiklik olmadığını söyledi.
"Küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız"
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız." diye konuştu.
Bakan Selçuk, "21'inde hangi sınıflar açılacak? Bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Sadece resmi kaynaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde ne yazıyorsa odur." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu (1. sınıf) çocukların akademik ihtiyacı elbette var ama ilk önce manevi ve duygusal ihtiyaçları var. Bunu karşılamak için de öğretmeniyle az da olsa, her gün tam zamanlı olmayabilir ki 'seyreltilmiş, kademeli' dediğimiz şey biraz bununla da ilgili. Bir şekilde tanışsınlar."
Bakan Selçuk, "Bütün öğretmenlerimiz ve servis şoförleriyle ilgili HES kodları vasıtasıyla herhangi bir öğrencimizin yakınında bir vaka söz konusu ise o öğrencinin yüz yüze eğitimi başladığında okula devam etmemesi konusunda anlık tedbir alıp da okul yöneticisinin telefonuna düşecek şekilde yazılım altyapımız geçen hafta bitti." dedi.
"Okul en güvenli yer, çünkü tedbirimizi olağanüstü derecede alıyoruz"
Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:
"Evde, sokakta, tatilde risk olabilir mi olabilir. Okul en güvenli yer, çünkü tedbirimizi olağanüstü derecede alıyoruz."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin tamamını dikkate alarak riskleri elimine etmekle uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, "60 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerimizle ilgili.... Kamu personeline ilişkin genelge 3 gün önce yayınlandı. O yayınlanmadan önce kararımızı almıştık bu öğretmenlerimizin idari izinli sayılmasıyla ilgili." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmenlerimizin her gün tam zamanlı, sabah gelip akşam gitmesi şeklinde bir mesai düşünmüyoruz." dedi.
Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları hakkında, "Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz." dedi.
Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hakkında öğrencilere uyum konusunda paketler hazırlandığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğrencilerle ilgili EBA kanallarının yeni hazırlık dönemi programları çıktı." dedi.
"İlk kez çocuklarımıza öğrenci çalışma kitabı verilecek"
Selçuk, "İlk kez çocuklarımıza ders kitabının dışında öğrenci çalışma kitabı, somut olarak verilecek." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz." dedi.
"Özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi ifade ettik"
Selçuk konuşmasına şöyle devam etti:
"Özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi çok net olarak ifade ettik. Onların da geçen bir deklerasyonu oldu. Biz talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda ki her bir okulun şartı, ücreti farklı, okula göre değişecek bir durum söz konusu. Her okulun bunu yapması konusunda bütün okul temsilcilerinin bir mutabakatı var."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.