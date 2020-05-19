Milli Eğitim Bakanı Selçuk 19 Mayıs için hazırlanan videoyu paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladıkları videoyu, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, paylaşımında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, adını tarih sayfalarına bile sığdıramayacağımız, toprağımızın her zerresinde hakkı olan şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizi, geleceğimizi emanet alan gençlerimize saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, adını tarih sayfalarına bile sığdıramayacağımız, toprağımızın her zerresinde hakkı olan şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizi, geleceğimizi emanet alan gençlerimize saygılarımı sunuyorum. pic.twitter.com/IBcOEtM1D1— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 19, 2020
Bakanlığın hazırladığı, gençlerin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denize bakarken görüntülerine yer verilen video paylaşımında, şunlar kaydedildi:
"Bu ülkede denize bırakılan her bakış, 1919'da çıkılmış bir bağımsızlık yoluculuğuna gençlerin selamıdır. Hatıranıza ve emanetinize sonsuz saygıyla."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.