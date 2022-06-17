Dolar
17.32
Euro
18.23
Altın
1,850.05
ETH/USDT
1,102.00
BTC/USDT
21,098.00
BIST 100
2,509.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de ‘’Çiftçi Buluşmaları’' etkinliğinde konuşuyor
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: Sevgili öğrencilerimiz sizlere inancımız sonsuz, çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin bu yıl çok çalışıp yorulduğunu belirterek "Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz. İstediğinizde çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 17.06.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer: Sevgili öğrencilerimiz sizlere inancımız sonsuz, çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz

Ankara

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında önce velilere seslenen Özer, "Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle her bir öğrencimizin kaliteli eğitime erişimi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çocuklarınız, aynı zamanda ülkemizin en değerli varlıklarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın ve sizlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Özer, zorlu şartlar altında başlayan eğitim öğretim yılının son günü olduğuna işaret etti. Öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla okulların küresel salgın koşullarında da en güvenli alanlar olma özelliğini koruduğuna işaret eden Özer, bu zorlu koşulların üstesinden gelerek ülkenin normalleşmesinde sarf ettikleri emek, öğrencilere gösterdikleri özen ve fedakarlıktan ötürü öğretmenlere en içten şükranlarını sunduğunu vurguladı.

Özer, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerimiz, bu yıl çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz. İstediğinizde çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz. Bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bununla birlikte yaz boyunca açık olacak kütüphanelerimiz ve yaz okullarımızda zaman geçirmenizi ümit ediyorum. Bu vesileyle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıkları hakkında mütalaa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Eğitimde) Uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Karşılıklı olarak ilişkilerimizi güçlü bir şekilde besliyoruz
Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında
Yunanistan, 2020'den bu yana yaklaşık 42 bin göçmeni geri itti

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer: Sevgili öğrencilerimiz sizlere inancımız sonsuz, çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Özer: Sevgili öğrencilerimiz sizlere inancımız sonsuz, çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz

MEB, okullarda 'kültür okuryazarlığı' eğitimi başlatıyor

'Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı' dil becerisini geliştirmeye kılavuzluk edecek

Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak