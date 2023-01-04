Dolar
18.74
Euro
19.88
Altın
1,859.44
ETH/USDT
1,249.90
BTC/USDT
16,833.00
BIST 100
5,594.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da “Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: Özel okul ücret artış oranı bugün netleşecek ve kamuoyuyla paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücret artış oranının bugün netleşeceğini ve kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Aynur Ekiz   | 04.01.2023
Milli Eğitim Bakanı Özer: Özel okul ücret artış oranı bugün netleşecek ve kamuoyuyla paylaşacağız

TBMM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün saat 15.00'te özel öğretim kurumları yöneticileri ile bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirterek, "Umut ediyorum ki bugün netleşecek ve kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Bir önceki toplantının gergin olduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine Özer, "Yok. Biz orada sadece ücretleri konuşmadık. Biz aynı zamanda, özel öğretim kurumlarının eğitim kalitesini artırmayla ilgili yapılacak iyileştirmeler neler olabilir, hareket kabiliyetlerini daha fazla güçlendirmek için neler yapabiliriz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak ne destek verebiliriz, çok daha geniş kapsamlı bir toplantıydı. Ücret sadece bir kısmı." diye konuştu.

Özel okul yöneticilerine ücretle ilgili beklentilerin sorulduğunu anlatan Özer, ancak bir değerlendirme yapmadıklarını söyledi.

Verimli ve saygılı bir toplantı olduğunu vurgulayan Özer, "İki şey kritik. 2023 enflasyon beklentisi 2022'ye göre çok daha düşük olacak, enflasyon düşme trendine giriyor. İkincisi; velilerin çıkarlarını merkeze alacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstinaf, Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu
Bakan Bozdağ: Hiç kimse yargı görevini yapan hakim ile savcıyı tehdit edemez
Ankara'da ekmek 10 Ocak'tan itibaren 5 lira olacak
Milli Savunma Bakanı Akar: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriyeleri geliştirebiliriz
Polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 6. yılında anılıyor

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer: Özel okul ücret artış oranı bugün netleşecek ve kamuoyuyla paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Özer: Özel okul ücret artış oranı bugün netleşecek ve kamuoyuyla paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Özer'den özel okulların 2023 ücretlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den MEBİM'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Özer: Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor

Milli Eğitim Bakanı Özer: Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor
Bakan Özer: Türkiye Yüzyılı'nda eğitimdeki hedeflerimizi çok daha ileriye taşıyacağız

Bakan Özer: Türkiye Yüzyılı'nda eğitimdeki hedeflerimizi çok daha ileriye taşıyacağız
Bakan Özer: Her ay 81 ilden lise öğrencilerimizi Ankara'ya getirelim, kültürel etkinliklerle buluşturalım

Bakan Özer: Her ay 81 ilden lise öğrencilerimizi Ankara'ya getirelim, kültürel etkinliklerle buluşturalım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet