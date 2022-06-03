Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrenciler, artık tüm yardımcı kaynakları da masalarında bulacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yardımcı kaynaklara ilişkin "Öğrenciler, artık sadece eğitim öğretim yılı başladığı zaman ders kitaplarını masalarında bulmayacaklar, aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da inşallah masalarında bulacaklar." dedi.
Çankırı
Bakan Özer, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Çankırı'da Valiliği ziyaret etti.
Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından karşılanan Bakan Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak sahada olmaya, sahanın dertlerini dinlemeye ve eğitimle ilgili problemleri çözmeye büyük gayret sarf ettiklerini söyleyen Bakan Özer, pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapılacağına işaret ederek, "Bu dönem öğrencilerimizin LGS'ye hazırlanmalarıyla ilgili çok kapsamlı destek verdik. Sadece örnek sorular değil, yardımcı kaynaklarla ilgili de her ay açıklanan yardımcı kaynaklarda LGS öğrencilerimize özellikle çok daha geniş kapsamlı destek vermeye çalıştık." dedi.
2022-2023 eğitim öğretim yılında yardımcı kaynaklarla ilgili yeni bir açılım yaptıklarına dikkati çeken Özer, "Öğrenciler, artık sadece eğitim öğretim yılı başladığı zaman ders kitaplarını masalarında bulmayacaklar, aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da inşallah masalarında bulacaklar. Böylece eğitim camiası içerisinde yıllardan beri tartışılan yardımcı kaynak konusunu da tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin, öğrencilerimizin yanında yer almaya, onların sorunlarını teker teker çözmeye ve çok daha iyi ortamlarda yetişmeleri ve ülkemizin geleceğinin inşasında yer almaları için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.
Pazar günü sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Özer, "Kovid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecekler. İnşallah bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler. İnşallah diledikleri gibi sınavları geçer ve istedikleri okul türlerine yerleşmiş olurlar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hükümetimizin en fazla bütçe ayırdığı bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çankırı Valiliğinde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, eğitimde önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi.
Çankırı'daki okullarda güçlendirme çalışmalarının yeni eğitim öğretim dönemine kadar tamamlanacağına işaret eden Özer, "Çankırı'mızda en fazla ağırlık verdiğimiz konulardan biri, güçlendirme çalışmaları. Şu ana kadar 52 okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık. 22 okulumuzun güçlendirme çalışmasını bu değerlendirme toplantısında planlarımıza aldık. Bir sonraki eğitim öğretim yılında Çankırı'da güçlendirme ihtiyacı kalmayacak." diye konuştu.
Kentte eğitim alanında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Özer, şöyle devam etti:
"Atkaracalar'da 14 derslikli anaokulu, ilkokul ve ortaokul yapım kararı verdik. Çankırı merkez ve ilçelerde doğal gaz erişim olup dönüşümü yapılmayan okul bırakmayacağız. Önümüzdeki aylar içerisinde okulların hepsinde dönüşümü yapacağız. Okul öncesi eğitime erişimi artırmak için tüm illerimizde bağımsız anaokulları açmaya gayret sarf ediyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde inşallah bu projeyi 2022 yılının sonuna kadar tamamlayacağız. 3 bin anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı açacağız. Bu kapsamda Orta ve ilçesine bir anaokulu, merkeze 3 yeni bağımsız anaokulu ve Şabanözü ilçemize anaokulu yapacağız. Şabanözü ilçemize ortaokul da yapacağız. Kurşunlu ilçemize hem anaokulu hem de halk eğitim binasının bir arada olduğu bir yapı kazandıracağız. Böylece Çankırı ilimizde Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını iki katından fazlaya çıkaracağız. Yani 156 milyonluk yatırımı 400 milyona çıkaracağız."
Özer, "Hükümetimizin en fazla bütçe ayırdığı bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı. İstiyoruz ki hızlı şekilde eğitim yatırımlarını realize edelim. Öğrencilerimiz çok daha kaliteli ortamda, verimli şekilde eğitim öğretimlerine devam etsinler. Bakanlık olarak Çankırı'mızı daha önce olduğu gibi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.