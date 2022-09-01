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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı. Bugüne kadar ekim ayında okullar açıldıktan sonra istihdam edebildiğimiz temizlik personelimizi ilk kez 12 Eylül öncesinde, bu hafta başında hizmete başlatıyoruz." dedi.

Özcan Yıldırım   | 01.09.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Özer, 5-9 Eylül'de anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yapılacak uyum eğitimi ve 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarında gelinen noktayı değerlendirmek üzere bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleri ile toplantı yaptı.

Aktarılan bütçelerin kullanımı ve hazırlıklar konusunda tüm illerden bilgi alan Özer, toplantıda şunları kaydetti:

"Yaz tatilinin ilk günlerinden bu yana hep birlikte sahadayız. Yeni eğitim yılında çocuklarımızı temiz, güvenli, teknolojik olarak donanımlı okullarda karşılayabilmek için hiç ara vermeden çalıştık. Bize ilettiğiniz önerileri hayata geçirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu yıl pek çok ilke imza attık. Ücretsiz ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın sıralarının üzerinde yerini aldı. Yine bütçeleri ilk kez okul bazlı olarak gönderdik. Burada adaletli olmak için azami özen gösterdik. İhtiyaca göre kaynakları paylaştırdık. Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı. Bugüne kadar ekim ayında okullar açıldıktan sonra istihdam edebildiğimiz temizlik personelimizi ilk kez 12 Eylül öncesinde, bu hafta başında hizmete başlatıyoruz."

"Türkiye okul öncesi eğitimde önemli bir ivme kazanacak"

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için kent köy ayrımı olmadan Türkiye'nin her yerinde tüm çocukların daha erken yaşta okulla buluşmalarının önemini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Okul öncesi eğitimde yapılan yatırımların sonucunda Türkiye bu alanda da önemli bir ivme kazanacak. Proje tamamlandığında, bu ülkenin çocuklarının eğitimi için çok önemli bir çalışmaya hep beraber imza atmış olacağız. 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açma hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdiye kadar 1407 bağımsız anaokulu ve 11 bin 100 ana sınıfı hizmete alındı. 500 bin çocuğumuz bu sayede ilk kez okulla buluştu. Bu sayı daha da artacak ve 5 yaşta okullaşma oranını bu yıl yüzde 100'e tamamlayacağız."

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