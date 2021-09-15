Milli Eğitim Bakanı Özer: Bugün itibarıyla yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleriyle belirlemiş olduğumuz herhangi bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır." dedi.
Diyarbakır
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde, "Bugün itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleriyle belirlemiş olduğumuz herhangi bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Bunu özellikle tekrar etmek isterim. 71 bin 320 okulumuzdan hiçbir okulumuzun tüm sınıfları yüz yüze eğitime ara vermemiştir." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Özer, Valiliği ziyaret etti.
Şeref Defteri'ni imzalayan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleriyle belirlemiş olduğumuz herhangi bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Bunu özellikle tekrar etmek isterim. 71 bin 320 okulumuzdan hiçbir okulumuzun tüm sınıfları yüz yüze eğitime ara vermemiştir." ifadelerini kullandı.
Yüz yüze eğitime ara veren sınıflar olduğunu bunun da Sağlık Bakanlığı ile belirledikleri kriterler çerçevesinde ilerlediğini belirten Özer, Diyarbakır'da yaklaşık 19 bin sınıfın, dersliğin bulunduğunu, sadece 21 sınıfta bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini aktardı.
"14 gün yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmekte"
Özer, "Yani 19 bin sayısı ile 21'i karşılaştırdığınız zaman oldukça kontrol edilebilir düzeyde süreç devam etmektedir. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı Kovid-19 vakası nedeniyle 14 gün yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmektedir. Ve bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize de valiliklerimiz kanalıyla ücretsiz bir şekilde tabletler ulaştırılmaktadır. Sonuç olarak kurallara riayet ettiğimiz zaman inşallah tüm vatandaşlarımızla çıkmış olduğumuz bu yolda başarılı bir şekilde süreci nihayetlendireceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Sadece okullarda değil okul dışı ortamlarda da Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uyulmasının çok büyük, hatta kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Özer, bir kez daha vatandaşlara okul dışı ortamlarda sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulunduğunu bildirdi.
Özer, Diyarbakır'daki ziyaretinde, Kovid-19 salgını önlemleri sürecinde eğitimin nasıl yürüdüğünü, alınması gereken önlemleri değerlendireceklerini dile getirdi.
Diyarbakır'ın Milli Eğitim Bakanlığı olarak en fazla yatırım yaptıkları illerden biri olduğunu vurgulayan Özer, değerlendirme toplantısında Vali, milletvekilleri, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürleri ile Diyarbakır'da eğitimin kalitesinin ve yatırımların çeşitliliğinin nasıl artırılabileceğini ve ilave yatırımları görüşeceklerini kaydetti.
"4 BİLSEM daha kurup kapasiteyi yüzde 100 artırıyoruz"
Bakan Özer, daha sonra Valilikte düzenlenen "Diyarbakır Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) yeteneklerini geliştirmek için ilave eğitim programları düzenlediğini, Diyarbakır'da 4 BİLSEM olduğunu kaydederek, "4 BİLSEM daha kurup kapasiteyi yüzde 100 artırıyoruz. Bunlar Yenişehir, Çınar, Silvan ve Sur ilçemizde olacak." diye konuştu.
Özer, hem Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları için hem de Milli Eğitim Bakanlığının ölçme değerlendirme için kullandığı elektronik sınav merkezleri olduğuna işaret ederek, Diyarbakır'da 2 elektronik sınav merkezi bulunduğunu bildirdi.
Bu tip sınav merkezlerinde temel önceliklerinin bu hizmetin erişilebilirliğini artırmak olduğuna dikkati çeken Özer, şöyle konuştu:
"Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın bulunduğu lokasyonlarda merkezlere taşınmadan rahat bir şekilde bu sınav merkezlerine erişmesi birinci önceliğimizi oluşturmakta. Bu toplantımızda da 8 yeni elektronik sınav merkezi yapma, ildeki sayıyı 10 elektronik sınav merkezine çıkartma kararı aldık. İnşallah bunu da en kısa zamanda tamamlamış olacağız. Dolayısıyla Diyarbakır ziyaretimiz çok bereketli geçti. Mevcut yatırımlara ilave yeni yatırımlarla Diyarbakır'ımızdaki eğitimin kalitesini, eğitime erişilebilirliği, eğitim hizmetlerinin çeşitliliğini artırmak için Bakanlık olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz"
Mesleki eğitimle ilgili Diyarbakır'a özel bir proje
Mesleki eğitimle ilgili Diyarbakır'a özel bir proje uygulayacaklarını kaydeden Özer, özellikle mesleki teknik eğitimde üretim kapasitesini artırma, öğrencilerin eğitim alırken asgari ücret kadar ücret alabilmelerini sağlamakla ilgili Diyarbakır'a her türlü desteği sunacaklarını belirtti.
Özer, birinci önceliklerinin Diyarbakır'da mesleki eğitim merkezlerinin çok güçlü hale gelmesi ve oradaki sektörle eşleşmenin çok güçlü bir şekilde gerçekleşip, kapasitenin artması olduğuna işaret ederek, "Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde Bakanlıktaki genel müdür arkadaşlarımız Diyarbakır'a gelecekler, sahada yerel çalışmalar yapacaklar, hazırladıkları raporlara göre de yeni bir proje olarak Diyarbakır'da bunu uygulama imkanımız olacak." şeklinde konuştu.
"20 yeni okul, 83 milyon liralık yatırım yaptık"
Bu yatırımlar içerisinde 2-3 hafta önce yaptıkları ilave yatırımlardan hiç bahsetmediklerine işaret eden Özer, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Aslında 20 yeni okul, 83 milyon liralık yatırım yaptık. Okulların doğal gaz ihtiyaçlarının tamamını karşıladık ve yaklaşık 20 milyon liralık da mevcut okulların küçük ve büyük onarımlarıyla ilgili ödenekleri gönderdik. Yani Bakanlık, hükümet ve devlet olarak tüm imkanlarımızla Diyarbakır'ımızın yanındayız. Eksiklikleri hızlı bir şekilde giderme, kaliteyi artırma, daha iyi noktalara taşıma ile ilgili her türlü desteği vereceğiz. Yeni yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.