Milli Eğitim Bakanı Özer: 81 ilde tüm öğrencilerimize karneyle birlikte kitap verildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "81 ilde, 922 ilçede, tüm öğrencilerimize karneyle birlikte bir kitap verildi. Dolayısıyla öğrencilerimizden istirhamımız kendilerine hediye edilen kitapları 15 gün içinde okumalarıdır." dedi.
İstanbul
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde oluşturulan sınıfta eğitim alan öğrencilerin karne törenine katıldı.
Bakan Özer, hastane sınıfı dersliğini ziyaret edip sohbet ettiği öğrencilere karnelerini dağıttı.
Öğrencilere şifa dileyen Özer, karne dağıtımının ardından hastanenin öğretmenler odasına geçti.
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Özer, Türkiye'nin okullaşma oranlarını kısa sürede yüzde 95'in üzerine çıkaran nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi.
Türkiye'nin aynı zamanda özel eğitim ihtiyacı olan, hastanede tedavi gören çocukları ihmal etmeyen, hastalığından dolayı evde kalan çocuklara da öğretmen göndererek eğitim hizmetini sunan bir eğitim sistemine sahip olduğunu anlatan Özer, bu kapsamda bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde oluşturdukları sınıflardaki öğrencilere karnelerini verdiklerini ifade etti. Özer, öğrencileri kutlayarak acil şifalar dilediğini bildirdi.
Bakanlık olarak 51 hastanede daha sınıfların olduğunu ve ihtiyaç olunan her noktaya eğitim hizmetini sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Özer, karnelerini alan 19 milyon öğrenciyi kutlayıp iyi tatiller dilerken, öğretmenleri de fedakarlıklarından dolayı tebrik etti.
Tüm öğrencilere kitap hediye edildi
Bugün öğrencilere iki sürprizleri olduğunu belirten Özer, "Bir tanesi karne alan tüm öğrencilerimize kitap hediye ettik. 81 ilde, 922 ilçede, tüm öğrencilerimize karneyle birlikte bir kitap verildi. Dolayısıyla öğrencilerimizden istirhamımız kendilerine hediye edilen kitapları 15 gün içinde okumalarıdır." dedi.
Geçen yaz ilk kez bilim, sanat, matematik ve İngilizce yaz kursu açtıklarını ve bu kurslardan yaklaşık 1 milyon öğrencinin yararlandığını hatırlatan Özer, ikinci sürpriz olarak bu sene de iki haftalık bilim, sanat, matematik ve İngilizce kursu açtıklarını söyledi.
Okul öncesi öğrencilere ücretsiz yemek dağıtılacak
Bakan Özer, 6 Şubat'tan itibaren tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanlığı bir sosyal devlet olmanın tüm imkanlarını vatandaşlıkları için seferber etmekten büyük mutluluk duyuyor. Bir de ortaöğretimdeki seçmelerle ilgili bir uzatma haberimiz var. 31 Ocak'a kadar öğrencilerimiz derslerini seçeceklerdi. Bunu 10 Şubat'a kadar uzatıyoruz. Ben tekrar bu hastanedeki süreçleri başarıyla yürüten Sayın Vali'mize, Başhekim'imize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum."
Törende, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da eşlik etti.
"Hem eğitim hem de tedavi görüyoruz"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in karne verdiği, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin hastane sınıfı öğrencilerinden 13 yaşındaki kas hastası Sefa Bekgöz, hastanede bulunduğu sırada çeşitli projeler yaptığını ve hiç sıkılmadığını söyledi.
Teşekkür belgesi aldığını belirten Bekgöz, "Sayısal seviyorum, fen dersini seviyorum." dedi.
Annesi Ayşe Bekgöz de oğlunun temmuz ayından beri tedavi gördüğünü ve 3 haftadır hastanede yattığını anlattı. Bekgöz, "Karnemizi burada almak nasip oldu. Çok güzel etkinlikleri vardı. Kas hastalığı var, 2 ay kadar daha buradayız. Eğitime burada devam edeceğiz." diye konuştu.
6. kattan düşmesi sonucu fizik tedavi gören 12. sınıf öğrencisi Yüsra Nur Başboğa, hastanedeki eğitiminin çok güzel geçtiğini söyledi. Başboğa, 12. sınıf olduğum için çok iyi hazırlanması gerektiğini belirtti.
Kızıyla ilgili anne Güler Başboğa, uygulamadan mutlu olduklarını dile getirdi. Başboğa, "2 haftadır fizik tedavi görüyor. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Bir hastane değil de ev ortamı var. Hem eğitim görüyoruz hem de tedavi görüyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.