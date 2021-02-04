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Eğitim

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Tekin ile görüştü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile görüştü.

İsa Toprak   | 04.02.2021
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Tekin ile görüştü Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Bakanlıktaki makamında ağırladığı Tekin ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı. 

Rektör Yusuf Tekin'in eğitim alanındaki tecrübelerini kendisiyle paylaştığını dile getiren Denemeç, eğitim alanında istişarelerde bulunduklarını belirtti. 

Tekin de Bakan Yardımcısı Denemeç'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti

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