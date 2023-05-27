Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,831.60
BTC/USDT
26,706.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının patent ve marka tescili başvurularında artış

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri mülkiyet ve sınai haklar çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuru sayısının 21 bin 34'e, tescil sayısının ise 3 bin 96'ya ulaştığını bildirdi.

Sefa Şahin  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının patent ve marka tescili başvurularında artış

Ankara

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin buluş içeren özgün çalışmaları, yeni ürünlerin ve tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve bu konuda okullarda bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmaların hız kazandığını belirtti.

Mesleki eğitimdeki araştırma geliştirme çalışmaları ve inovatif yaklaşımlarla sektörle yapılan işbirliği neticesinde meslek liselerinde patent, faydalı model, marka, tasarım tescili ve ticarileşmesinde büyük atılım gerçekleştirildiğini bildiren Özer, ülkelerin kalkınmasında patent, faydalı model, marka ve tasarımla ilgili fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşmasının önemli olduğunu vurguladı.

Özer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Patent, faydalı model, marka ve tasarımla ilgili fikri ve sınai mülkiyet kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlar tarafından yapılan başvuru sayısı 21 bin 34'e ulaştı. Tescil sayımız ise 3 bin 96'ya çıkarak büyük bir artış sağlandı. Bu kapsamda 633 patent, 1150 faydalı model, 17 bin 940 tasarım ve 1311 marka başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 27 patent, 60 faydalı model, 2 bin 532 tasarım ve 477 marka olmak üzere 3 bin 96 tescil alındı."

Özer, tescili alınan 184 ürünün de ticarileşmesinin gerçekleştiğini, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesine 200 milyonun üzerinde gelir sağlandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-İran sınırında ileri teknolojiyle yasa dışı geçişler engelleniyor
Depremden etkilenen Hatay Arsuz'da kalıcı köy evlerinin inşası sürüyor
Bakan Yanık: Depremzede vatandaşlarımız için toplam 1 milyar 851 milyon lira kaynak aktardık
Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidecek
Ticaret Bakanlığına 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Benzer haberler

Bakan Özer, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacağını bildirdi

Bakan Özer, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacağını bildirdi

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının patent ve marka tescili başvurularında artış

MEB, Bursluluk Sınavı'nda deprem bölgesindeki 30 bin öğrenci için ilave kontenjan açtı

MEB'in halk eğitimi kurslarından 18 milyon 750 bin vatandaş yararlandı

MEB'in halk eğitimi kurslarından 18 milyon 750 bin vatandaş yararlandı

Bakan Özer: Öğretmenlerin 19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmaları, uzaktan eğitim yoluyla yapılacak

Bakan Özer: Öğretmenlerin 19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmaları, uzaktan eğitim yoluyla yapılacak
MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı

MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet