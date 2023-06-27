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Eğitim

Mesleki Eğitim Merkezlerinde okul birincileri belirlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerinde okul birincilerinin belirlenmesi için düzenleme yaptı.

Özcan Yıldırım  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Mesleki Eğitim Merkezlerinde okul birincileri belirlenecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, okul birincilerinin tespitini düzenleyen 64'üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle mesleki eğitim merkezi diploma programından mezun olacak öğrencilerin ortaöğretim kurumlarında uygulanan farklı program türlerinde olduğu gibi okul birincisi olarak tespit edilecek.

Ayrıca, il, ilçe veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi olağanüstü durumlarda eğitim kurumlarında yürütülecek iş ve işlemler ile birlikte kriter ve kontenjanların ihtiyaca göre bakanlıkça belirlenebilmesi ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlandı.

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