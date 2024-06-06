Dolar
32.23
Euro
35.20
Altın
2,358.05
ETH/USDT
3,855.00
BTC/USDT
71,354.00
BIST 100
10,398.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. - VTR
logo
Eğitim

Mesleki çalışmalarına istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı

Öğretmenler, başvurularını bugün saat 23.59'a kadar dijital ortamda yapabilecek.

Selma Kasap  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Mesleki çalışmalarına istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24-28 Haziran'daki mesleki çalışma programlarına istedikleri illerde katılmak isteyen öğretmenlerin başvuru süresi bugün saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak.

Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin ardından 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı sene sonu mesleki çalışmalarının yüz yüze olacak şekilde yapılması ve talep eden öğretmenlerin mesleki çalışmalarını "https://veri.meb.gov.tr" adresinden tercih edecekleri farklı il ve ilçelerde mili eğitim müdürlüklerinin planlaması doğrultusunda yapabilmeleri uygun görülmüştü.

Öğretmenlerin, mesleki çalışmalarını görevli oldukları okul yerine istedikleri il ve ilçelerde yapabilmeleri için başvuruları bugün saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı
İletişim Başkanlığı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev için karşılama mesajı hazırladı
Bakan Işıkhan’dan Filistin için uluslararası sendikalara çağrı
Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Adalet Bakanı Tunç: Noterlik mesleğinin gelişimi ve sorunlarının giderilmesinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz

Benzer haberler

Mesleki çalışmalarına istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı

Mesleki çalışmalarına istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mezuniyet balolarını yasaklamadık

LGS merkezi sınavı yarın yapılacak

LGS merkezi sınavı 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla yapılacak

LGS merkezi sınavı 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla yapılacak
Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alacak

Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alacak
Kilis'te meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini yeniliyor

Kilis'te meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini yeniliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet