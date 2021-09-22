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Eğitim

MEB'den özel öğrenciler için Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilere yönelik yaklaşık 3 bin etkinliğin yer aldığı 15 kitaptan oluşan "Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti" hazırladı.

Sefa Şahin   | 22.09.2021
MEB'den özel öğrenciler için Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilerin bilgiye erişmelerini, bağımsızlaşmalarını; seyahat etmek, bir ürün satın almak veya doktora gitmek gibi basit günlük yaşam aktivitelerinde okuryazarlıklarını sağlamak amacıyla Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti geliştirildi.

15 kitaptan oluşan Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti, müfredattaki kazanımların tümünü kapsayacak şekilde yaklaşık 3 bin etkinlikten oluşuyor. 3 bin adet basımı yapılarak 81 ile gönderilen sete, dijital olarak orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-uzaktan-egitim-icerikleri/icerik/1319 adresinden ulaşılabilir.

Müfredatta yer alan kazanımlar, söz konusu sette çok küçük aşamalarla kolaydan zora sıralanarak yer alıyor. Bu da sette her öğrencinin ihtiyacına cevap verecek nitelikte etkinliklerin bulunabilmesine imkân sağlıyor. Öğrencilerin okuma öncesi kazanacakları görsel ve işitsel algı, el ve göz koordinasyonu gibi birçok beceri, onları öğrenmeye hazırlayacak nitelikte.

Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti; öğrenmeye hazırlık, erken okuryazarlık, ilk okuma yazma, okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama, sözlü iletişim gibi öğrenme alanları üzerine yapılandırılmış bir niteliğe sahip. Set, ayrıca öğrencilerin erken okuryazarlıktan başlayarak sözlü iletişim becerilerine kadar işlevsel Türkçe becerilerini geliştirmeyi de amaçlıyor.




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